Horóscopos 28 de enero

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

La verdad siempre triunfa, te guste o no, es lo que hay y ni tú ni nadie puede ocultarla por mucho tiempo. Pero no te preocupes, no está al grado de que no puedas enfrentarla y superarla. Puedes contra lo que se presente, más allá de tus miedos.