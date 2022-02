Horóscopos 28 de febrero

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

No hay peor paso que el que no das. Estás a nada de comenzar una nueva etapa pero te cuesta dejar la que acaba de terminar. Como no puedes estar mitad aquí y mitad allá debes hacerlo con determinación, segura de que lo mejor está por venir, diferente, pero mejor.