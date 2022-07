Horóscopos 28 de julio

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Si algo no funciono, siempre puedes volver a intentarlo. ¿Quién sabe? Quizá el resultado supere tu meta objetivo inicial. Sea como sea, no desistas de lo que te has propuesto, a menos que te des cuenta que no es para ti. Sólo tú sabes qué quieres, pero igual tu obligación es averiguar hasta qué punto te conviene.