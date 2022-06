Horóscopos 28 de junio

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Hay preguntas que no tienen respuesta y hay situaciones en las que no hay opción, en las que renunciar es la única salida, porque a veces, perdiendo se gana. No siempre hay que ser un vencedor, porque cuando ese triunfo te resta paz, no vale la pena. Hoy pon un "hasta aquí".