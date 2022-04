Horóscopos 29 de abril

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

No se puede ser disciplinado de la noche a la mañana. Todo comienza desde el principio y ese inicio es la limpieza, la organización y la puntualidad. Elimina lo que no uses o lo que no te sirve para nada. Gestiona tu tiempo y crea una agenda, establece prioridades, delega y pospón lo menos importante, pero sobre todo, respeta tu tiempo y el de los demás.