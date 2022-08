Horóscopos 29 de agosto

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Personas queridas que no ves hace tiempo reaparecen en tu vida. Algunos traen noticias maravillosas, abren puertas y aportan, pero otro no, están igual que la última vez que los viste, o incluso mucho peor. No olvides porque ya no pertenecen a tu presente. Si tienes que dejar ir, adelante. Ya lo hiciste una vez, ¿por qué no podrías hacerlo ahora?