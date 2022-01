Horóscopos 29 de enero

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

La semana ha sido dura y ahora solo quieres relajarte y no pensar en nada y es justo lo que harás. No importa si tienes un plan de actividades previo para hoy, lo único que importa es que te sientas bien. Haz lo que te provoque y cancela o pospón lo que no. No importa si estás solo o acompañado, lo importante es que estés feliz.