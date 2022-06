Horóscopos 29 de junio

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

CANCER: De que hay nuevas oportunidades, las hay, la clave es el que sepas identificarlas y tomes la que más te conviene sin demora. Puede que en un principio todas luzcan atractivas y no sepas cuál elegir, pero no te preocupes. No hay nada que un momento de meditación y dejarte llevar por tu intuición no ayuden a descubrir.