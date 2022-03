Horóscopos 29 de marzo

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

Tu pasado ya no es parte de ti. Fue una realidad, pero ya no lo es y no puedes permitir que se convierta en un peso que te impida avanzar. No te aferres ni te lamentes, lo qué pasó, pasó y no tiene que volver a suceder. Las experiencias suceden para aprender y no para volver a vivirlas. A partir de hoy fíjate la meta de soltar y no repetir.