Horóscopos 3 de agosto

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Te muestras más responsable en el trabajo. Quieres que tu labor sea reconocida y es que estás cansado de hacerlo bien y no recibir una palmadita en la espalda. Si no lo logras no te preocupes, con que estés consciente de cuánto has dado y lo hayas hecho de corazón, basta.