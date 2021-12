Horóscopos 3 de diciembre

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

Reconoce tus heridas y sánalas. Todo lo que has vivido te ha fortalecido, pero no puede hundirte. Si no puedes solo, busca un terapeuta que te ayude a trazar el camino para recuperar tu capacidad de amar y atraer personas de calidad.