Horóscopos 3 de enero

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Si hay algo que vale la pena puedes esperar. No todo tiene que ser ya, tampoco tiene que ser todo o nada. No te angusties, las cosas sucederán en el momento preciso, cuando tengan que pasar, ni antes no después. Si presionas, podría haber caos.