Horóscopos 3 de febrero

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Trabaja en tu relación, pero hazlo sólo si vale el esfuerzo. Si funciona y si hay amor verdadero, podrás avanzar, de lo contrario no hay mejor momento que el "hoy" para soltar, y dejar atrás, porque estar en pareja y no poder ser tú es morir poco a poco. La soledad solo asusta a quien no sabe estar consigo mismo.