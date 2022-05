Horóscopos 3 de mayo

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

Día de emociones encontradas. Por un lado te sientes feliz con tus logros de las últimas semanas, y por otro recibes una noticia no muy alentadora. Es como sentirse libre y atado a la vez y eso te frustra. No te desanimes, no hay mal que por bien no venga. Todo se supera, y esto también pasará.