Horóscopos 30 de abril

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Hablas sin pensar, algo poco habitual en ti, y luego te arrepientes, pero el daño ya está hecho y no te queda otra sino pedir disculpas. Te cuesta, pero tienes que hacerlo. Y no es que estés equivocado, ni es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Ten presente que puedes ser sincero, pero no tienes derecho a ser devastadoramente sincero. Eres dueños de tu silencio y esclavos de tus palabras.