Horóscopos 30 de enero

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

No busques ni exijas amor, los sentimientos verdaderos surgen por sí solos y se dan desde el corazón. Cuando alguien no te da la misma importancia que tú le das, es mejor alejarse, porque quien ama tiene tiempo, y si no lo tiene lo busca. El amor propio es el principio y el final de todo.