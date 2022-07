Horóscopos 30 de julio

LEO 5

Horóscopo Leo

Julio 23 – Agosto 22

No evadas sentir tus emociones. El único obstáculo entre tú y sentir es el miedo a embarcarse en ese camino, al proceso de lo que sucederá. Así sea que quieras a alguien o no, sé sincero contigo mismo y con esa persona. Si lo amas díselo, y si no lo amas haz que lo sepa también. No puedes quedarte atascado en la soledad y mucho menos en una relación, solo por miedo a lo que sucederá.