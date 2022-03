Horóscopos 30 de marzo

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Surgen cambios repentinos e imprevistos. Ya nada es cómo pensábamos y ahora hay que buscar nuevas opciones. Puede que estés en un punto de no retorno y que retroceder no sea una opción. Así que debes recomenzar con nuevas bases, con un nuevo plan y una reestructuración total. No es la primera vez que te sucede algo así, ya lo has vivido y lo superaste, esta vez también lo harás.