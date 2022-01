Horóscopos 31 de enero

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

El amor no es fijo, porque cada uno lo ve y lo vive a su manera. Lo que te funciona puede que a otro no, y está bien, es su vida y cada uno la vive como quiere. Pero aún así no debes permitir que otros te impongan su forma de amar, no lo necesitas porque al final no te hará feliz.