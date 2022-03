Horóscopos 31 de marzo

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

No te involucres en problemas de otros y menos si no tienen que ver contigo. No es que seas egoísta, es que entiendas que hay ciertos límites y que cada uno debe aprender la lección a su manera y buscar las soluciones que le convenga. No puedes ni debes intervenir en sus procesos, y si lo haces debe ser basado en la prudencia.