Horóscopos 31 de mayo

ACUARIO 11

Horóscopo Acuario

Enero 20 – Febrero 19

No hay nada mal dicho, sino mal interpretado. ¿Cuántas veces no has escuchado este dicho? Miles, seguramente. Hoy posiblemente lo recordaras más de una vez, y es que dices A y los demás entienden B. Parecen no escuchar o no prestar suficiente atención, pero es mercurio retrógrado, que complica el entendimiento. Si tienes que repetirlo para que te entiendan, hazlo.