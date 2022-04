Horóscopos 4 de abril

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

No puedes seguir quejándote del pasado. Necesitas poner un alto a los recuerdos constantes de lo que viviste y no te gusto y hacerte responsable de lo que sucederá. El pasado pasó y no lo puedes cambiar, pero sí puedes manejar tu futuro y crearlo a partir de ahora.