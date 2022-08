Horóscopos 4 de agosto

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Hoy te falta un poco de empuje para cumplir con tus obligaciones. Si no estás motivado no es excusa para abandonar. Haz una pausa y pospón tus planes para otro día, lo importante no es cuándo si no que lo hagas. Por otro lado, alguien depende de ti, no le falles.