Horóscopos 4 de enero

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

Lo que no funciona debe desecharse. Y nos referimos a cualquier área de tu vida. Si es un amor y no aporta ¿para qué mantenerlo? Si es un trabajo y ya no te gusta o te estanca, es hora de buscar otro o quizá hacer cambios en el mismo. También aplica en la salud: si no te sientes bien, ve a un doctor y busca el origen y soluciónalo.