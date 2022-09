Horóscopos 5 de agosto

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay verdades que están frente a tus ojos y aún así no las quieres ver, tal vez por miedo a sufrir, por no querer tomar decisiones, porque es cómodo o porque te da flojera dejar lo conocido y volver a empezar. El dolor que conlleva la verdad es un dolor necesario.