Horóscopos 5 de enero

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Día para tomar las riendas. Hay situaciones que no están en tus manos y por consiguiente no puedes hacer nada, hay que dejar que fluyan. Mientras que otras sí dependen de nosotros, pero no se moverán a menos que entremos en acción. Solucionarás solo la mayoría de los problemas, pero tendrás toda la ayuda extra que necesitas sin buscar demasiado.