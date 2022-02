Horóscopos 5 de febrero

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Hoy sólo quieres divertirte. No profundizas demasiado en nada porque no quieres preocuparte, ya el lunes te pondrás al día con tus responsabilidades. Hoy no es un día para estar con familia y amigos y pasarla bien, disfrutar la vida tal cual es, sin grandes pretensiones.