Horóscopos 5 de marzo

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Necesitas espacio y por eso decides alejarte un poco de todo y de todos. Y no es que suceda algo diferente, pero no estás de humor. No te excedas, un rato está bien, pero no demasiado, incluso si te preguntan por qué estás tan distante, diles que los amas y que no tiene nada que ver con ellos.