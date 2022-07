Horóscopos 6 de julio

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Estás en una encrucijada. Estás consciente de que debes tomar una decisión, pero no te sientes preparado. Esto es lo que hay y no puedes esperar más. Así que siéntate, evalúa qué te conviene y qué no, y si aún así no sabes que decisión tomar, déjate llevar por la intuición. Esa nunca te falla.