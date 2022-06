Horóscopos 6 de junio

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Puedes gastar en ti. Ya sea en un tratamiento de belleza, cambio de look, ropa nueva o un viaje. Hazlo porque puedes y porque te lo mereces. El dinero es para cubrir tus necesidades, pero también para disfrutarlo. Y no te preocupes, ya que la economía fluirá, incluso llegará un dinero que has esperado por largo tiempo. Adminístralo con inteligencia.