Horóscopos 6 de mayo

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Puede que no te sientas demasiado motivado, y es aceptable, porque no siempre puedes estarlo. Pero más que la motivación puede ser la disciplina. Si tienes que hacer algo, hazlo y ya. Que no haya pasión no quiere decir que no lo puedas hacer bien.