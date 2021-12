Horóscopos 7 de diciembre

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

A veces idealizamos a algunas personas para que calcen con nuestros requerimientos y luego, cuando no funciona, los culpamos, y no es así. Es nuestra responsabilidad por no entender que como seres humanos tenemos defectos y errores y que debemos aceptarnos tal cual somos.