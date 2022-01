Horóscopos 7 de enero

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

Hay nerviosismo y tensión en torno a una inversión. Tu actitud podría ser un tanto negativa y hasta pesimista. Si no estás seguro de algo, simplemente no lo hagas. Tampoco te desanimes, no es una derrota. Posiblemente necesites un poco más de tiempo y buscar una opción con la que hagas clic.