Horóscopos 7 de julio

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Sagitario: hay afectos sinceros y otros que no lo son. Debes aprender a diferenciar entre uno y otro y cuando lo tengas claro, alejar a quienes no te convienen, personas que se quieren aprovechar de ti o simplemente traiciones tu confianza. Un ser querido te defiende y ayuda en un problema que se resuelve a tu favor. No alardees de tus logros, si bien es cierto que te pertenece, espera el momento oportuno para gritarlo a todos.