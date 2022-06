Horóscopos 7 de junio

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

Piscis: piensa mal y acertarás. Cuando tu intuición te diga: cuidado, es porque no es por allí. Escúchate a ti mismo. Si algo o alguien no te gusta es por algo. El "al principio no me gustó” pero después descubrí que era un amor, es irreal. La primera impresión es la que cuenta, lo demás son máscaras, que tarde o temprano caen.