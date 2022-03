Horóscopos 7 de marzo

GÉMINIS 3

Horóscopo Géminis

Mayo 21 – Junio 21

Se revelan ciertos secretos y te sientes expuesto. No es nada grave, pero preferías que queden en el baúl del olvido, pero ya no puedes hacer mucho, sino aceptarlos con naturalidad. Da explicaciones sólo a quien lo merece, y a quien no dile con educación que no es su problema o mejor no le digas nada.