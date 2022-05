Horóscopos 7 de mayo

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Ese dicho de "no hay nada mal dicho, sino mal interpretado" no se ajusta siempre a la realidad. Hay personas que actúan con maldad, que están conscientes de que sus palabras pueden destruir, que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y después piensan que un "lo siento", o un "entendiste mal" basta. No te dejes confundir y pon a cada uno en donde debe estar.