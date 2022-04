Horóscopos 8 de abril

TAURO 2

Horóscopo Tauro

Abril 20 – Mayo 20

Hoy no es un día de suponer, así como tampoco lo es para dejar que otros medio entiendan lo que sucede. No hay nada en este mundo como dejar todo claro. La comunicación es básica, pero si no se hace con asertividad puede ser cruel y devastadora. Puedes decir lo que desees, pero hazlo con cuidado y exige que los demás también lo hagan contigo.