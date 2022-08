Horóscopos 8 de agosto

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

No es momento de quejarse o de lamentarse por lo que no hiciste. Lo que no fue, no fue y no puedes cambiarlo, pero sí puedes cambiar lo que sucederá de ahora en adelante. Toma decisiones de cambio, de hacer lo que tengas que hacer y de hacerlo ya. Estar en la zona de confort es rico, pero no te ayuda a crecer.