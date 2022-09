Horóscopos 8 de agosto

LIBRA 7

Horóscopo Libra

Septiembre 22 – Octubre 22

No busques en el futuro lo que aún no has logrado. A veces sueñas y esperas demasiado. El momento es hoy. Hoy es tu vida, hoy debes vivir el amor, hoy puedes lograr lo que quieras. Aquí y ahora es el momento de entrar en acción, así como eres, con tus miedos y tu tendencia a procrastinar.