Horóscopos 8 de enero

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

Día activo, término la semana y aún no te desconectas de tu trabajo. Estás inmerso en asuntos sin resolver y no quieres que llegue el lunes sin haberlos concluido. Es difícil que logres ponerte al día y que arrastres por varios días estos asuntos, pero no te preocupes, no obstaculizarán tus planes.