Horóscopos 8 de julio

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Capricornio: la vida no te quita, te libera de lo que te obstaculiza. No te lamentes por lo que ya no es, entiende que los finales llevan implícito nuevas oportunidades. Aunque sientas en este momento que no hay opción, no hay nada más lejos de la realidad, por el contrario, se abren puertas.