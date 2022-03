Horóscopos 8 de marzo

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Si no sabes qué hacer, es mejor que no hagas nada. No hay que forzar las cosas, porque a veces creemos que vamos por el camino correcto y la vida nos conduce por uno muy diferente. Hoy será un día un poco activo pero de ninguna manera dejará de ser productivo, así que no te preocupes.