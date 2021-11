Horóscopos 8 de noviembre

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Hoy tratas de hacer todo perfecto, pero como la perfección no existe, cometes un pequeño error y creas todo un drama. Hay pequeños retrasos y debes posponer algo importante para después. Pero como no depende de ti, no hay mucho más que puedas hacer. Paciencia.