Horóscopos 9 de abril

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

No es lo que creas, es lo que es. No es lo que dices, sino cómo lo dices. No es hablar primero, es decir la última palabra. No es sólo reaccionar, es hacerlo con madurez. De un momento para otro se acaba la confusión y ahora que tienes más claro y has asumido otra posición, puedes actuar.