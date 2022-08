Horóscopos 9 de agosto

ARIES 1

Horóscopo Aries

Marzo 21 – Abril 19

No te des por vencido, si crees que es para ti, así será. Haz tu mejor esfuerzo una y otra vez, y si al final no funciona te quedará la satisfacción de que hiciste lo mejor que pudiste. No hay nada peor que no intentarlo, porque es una condena a vivir atormentado con el "¿y si lo hubiese hecho?".