Horóscopos 9 de diciembre

PISCIS 12

Horóscopo Piscis

20 de febrero – 23 de marzo

No hay excusas, o lo haces o lo haces. Nada de "no puedo", "no tengo tiempo", "no sé hacerlo", "no lo lograré”. Que de ahora en adelante esos "no" sean parte de tu pasado. Vístete de actitud y adornarlas con afirmaciones que te motiven a llegar a donde quieres estar.