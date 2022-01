Horóscopos 9 de enero

ESCORPIÓN 8

Horóscopo Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

No discutas por situaciones sin importancia. Concreta una idea y llega al fondo de la situación, escucha atentamente a la otra persona y llega a un acuerdo, aún cuando signifique ceder. No consideres que has perdido, porque la vida no es una competencia. Así que relájate.