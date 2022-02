Horóscopos 9 de febrero

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Aléjate de personas que se hacen víctimas en situaciones que ellos mismos crearon. No trates de hacer que otros entiendan en qué fallaron ni ayudes si no lo han pedido, porque no sólo no lo agradecerán, al contrario, se sentirán atacados y ofendidos.