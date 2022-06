Horóscopos 9 de junio

CÁNCER 4

Horóscopo Cáncer

Junio 22 – Julio 22

¿Cuántas ideas no expresas por miedo a ser rechazado? ¿Cuántas veces te has quedado relegado a la espera de una mejor oportunidad? ¿Cuántas veces has elegido mantenerte en tu zona de confort, porque es lo conocido y hacer algo diferente no solo requiere esfuerzo sino que implica un riesgo? Seguramente la respuesta a esta pregunta será: muchas veces. Hoy tienes la oportunidad de elegir y lo mejor: de dar ese paso que hasta ahora no te has atrevido a dar. Se presentan varias opciones y una es mejor que la otra.